Споруди метро пропонують обладнати датчиками надзвичайних ситуацій

Встановлення таких датчиків у метро підвищить безпеку пасажирів у разі пожежі

В Україні споруди метро пропонують обладнати автоматичними установками виявлення надзвичайних ситуацій. Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінрегіону.

Як зазначається, відповідні датчики дозволяють оперативно виявляти поломки та запобігати можливим аваріям. Датчики установки виявлятимуть можливі загрози і оброблятимуть інформацію про поточний стан будівель і споруд.

"Сьогодні вони використовуються на багатьох стратегічних об’єктах, підприємствах, у місцях великого скупчення людей. Ми пропонуємо ввести обов’язкове проектування таких систем у метрополітенах, щоб підвищити безпеку пасажирів, що користуються метро ", - йдеться у повідомленні.

Також встановлення таких пристроїв у метро значно підвищить безпеку пасажирів у разі пожежі, замикання, затоплення чи обвалів.

Відзначимо, відповідні зміни передбачені оновленими будівельними нормами, що почнуть діяти з вересня.

Нагадаємо, у січні-червні 2018 року комунальне підприємство "Київський метрополітен" обслужив 185,9 млн пасажирів без обліку пільгових категорій. Сумарний дохід від перевезення пасажирів (без урахування компенсації за проїзд пільговиків) за перше півріччя склав 861,8 млн гривень.