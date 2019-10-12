Сообщники Джулиани работали в США в интересах Луценко, - NBC

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Парнас и Фруман помогали Луценко добиться увольнения посла США в Украине

Задержанные в Соединенных Штатах Америки бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, приближенные к адвокату американского президента Руди Джулиани, работали в интересах экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко. Об этом сообщает телеканал NBC.

Как сообщается, бизнесменов обвиняют в нарушении правил финансирования политических компаний в США, а также в лоббировании интересов одного из украинских чиновников. По данным источников телеканала, именно бывший генеральный прокурор Луценко является тем неназванным украинским чиновником, который фигурирует в обвинученнях Паранаса и Фрумана.

"Они продавали политическое влияние не только, преследуя собственные финансовые интересы, а и преследуя политические интересы одного зарубежного служащего, члена украинского правительства, который добивался освобождения посла США в Украине (Мари Йованович - ред.)" - говорится в документах обвинения.

Отмечается, что бизнесмены Паранас и Фруман встречались с украинскими властями и организовывали встречи с Джулиани. В частности, речь идет о встрече адвоката Дональда Трампа с Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанные в США бизнесмены Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В частности, Парнас был переводчиком для адвокатов, представлявших интересы Фирташа.

Также РБК-Украина писало, что в США начали расследование деятельности адвоката американского президента Руди Джулиани в Украине. Федеральные прокуроры Манхэттена расследуют возможное нарушение закона о лоббизме в ходе работы Джулиани в Украине. В частности, они изучают попытки Джулиани подорвать влияние бывшего посла США в Украине Мари Йованович.