ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сообщники Джулиани работали в США в интересах Луценко, - NBC

Новости » Политика    12.10.2019 - 17:11
Сообщники Джулиани работали в США в интересах Луценко, - NBC
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Парнас и Фруман помогали Луценко добиться увольнения посла США в Украине

Задержанные в Соединенных Штатах Америки бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, приближенные к адвокату американского президента Руди Джулиани, работали в интересах экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко. Об этом сообщает телеканал NBC.

Как сообщается, бизнесменов обвиняют в нарушении правил финансирования политических компаний в США, а также в лоббировании интересов одного из украинских чиновников. По данным источников телеканала, именно бывший генеральный прокурор Луценко является тем неназванным украинским чиновником, который фигурирует в обвинученнях Паранаса и Фрумана.

"Они продавали политическое влияние не только, преследуя собственные финансовые интересы, а и преследуя политические интересы одного зарубежного служащего, члена украинского правительства, который добивался освобождения посла США в Украине (Мари Йованович - ред.)" - говорится в документах обвинения.

Отмечается, что бизнесмены Паранас и Фруман встречались с украинскими властями и организовывали встречи с Джулиани. В частности, речь идет о встрече адвоката Дональда Трампа с Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанные в США бизнесмены Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В частности, Парнас был переводчиком для адвокатов, представлявших интересы Фирташа.

Также РБК-Украина писало, что в США начали расследование деятельности адвоката американского президента Руди Джулиани в Украине. Федеральные прокуроры Манхэттена расследуют возможное нарушение закона о лоббизме в ходе работы Джулиани в Украине. В частности, они изучают попытки Джулиани подорвать влияние бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Глава посольства США в Украине даст показания в Конгрессе Йованович на слушаниях в Конгрессе отвергла обвинения Джулиани и Луценко
Новости Украины Юрий ЛуценкоСоединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь