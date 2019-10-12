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Спільники Джуліані працювали в США в інтересах Луценка, - NBC

Новини » Політика    12.10.2019 - 17:11
Спільники Джуліані працювали в США в інтересах Луценка, - NBC
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Парнас та Фруман допомагали Луценку домогтися звільнення посла США в Україні

Затримані у Сполучених Штатах Америки бізнесмени Лев Парнас та Ігор Фруман, наближені до адвоката американського президента Руді Джуліані, працювали в інтересах екс-генпрокурора України Юрія Луценка. Про це повідомляє телеканал NBC.

Як повідомляється, бізнесменів звинувачують у порушенні правил фінансування політичних компаній у США, а також в лобіюванні інтересів одного з українських чиновників. За даними джерел телеканалу, саме колишній генеральний прокурор Луценко є тим неназваним українським чиновником, який фігурує в обвинученнях Паранаса та Фрумана.

"Вони продавали політичний вплив не лише, переслідуючи власні фінансові інтереси, а і переслідуючи політичні інтереси одного закордонного службовця, члена українського уряду, який домагався звільнення посла США в Україні (Марі Йованович - ред.)" - йдеться в документах обвинувачення.

Зазначається, що бізнесмени Паранас та Фруман зустрічалися з українською владою та організовували зустрічі з Джуліані. Зокрема, мова йде про зустріч адвоката Дональда Трампа з Луценком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що затримані в США бізнесмени Парнас та Фруман працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа. Зокрема, Парнас був перекладачем для адвокатів, що представляли інтереси Фірташа.

Також РБК-Україна писало, що у США почали розслідування діяльності адвоката американського президента Руді Джуліані в Україні. Федеральні прокурори Манхеттена розслідують можливе порушення закону про лобізм в ході роботи Джуліані в Україні. Зокрема, вони вивчають спроби Джуліані підірвати вплив колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

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