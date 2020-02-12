Из-за сообщения о "минировании" задержали 13 поездов

Сегодня, 12 февраля, был остановлен поезд Трускавец-Днепр в результате ложного сообщения о минировании, в связи с этим 13 составов сбились с графика. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Укрзализници".

Как сообщают, на станции Городище этой ночью был остановлен пассажирский поезд Трускавец - Днепр. Дежурная по вокзалу станции получила информацию, что на горячую линию 102 позвонил неизвестный и сообщил о минировании этого поезда. В результате этого 700 пассажиров были эвакуированы.

Группами пиротехников и кинологов были проведены оперативные действия, после чего информация о минировании поезда не подтвердилась, поэтому было дано разрешение на посадку пассажиров и отправления данного поезда со станции.

Из-за ложного сообщения злоумышленника поезд был задержан на 3 часа, 13 составов сбились с графика, а сумма нанесенного ущерба от задержки поездов по филиалу составляет почти 60 тыс. грн.

Напомним, Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об усилении ответственности за ложное минирование.

РБК-Украина писало, что в начале декабря в Николаеве неизвестные сообщили о минировании всех школ города. В связи с этим в учебных заведениях была проведена массовая эвакуация, проверка на наличие взрывчатки не подтвердила угрозы взрывов.