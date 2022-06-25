Из-за сообщений в соцсетях была сорвана спецоперация ВСУ в Северодонецке, - Маляр

Украинские защитники не смогли завершить спецоперацию в Северодонецке из-за сообщений в соцсетях. Украинцев призвали не оглашать детали военных задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр в Facebook .

По ее словам, во время осуществления военных операций параллельно организуются несколько задач. Их исполнение должно проходить тайно в условиях непубличности. Сообщать об успехах или неудачах на фронте можно только после официальных заявлений Генштаба ВСУ или Минобороны.

"Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба отчасти срывает военные операции - как это было вчера и позавчера относительно Северодонецка. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", - заявила Маляр.

Она призвала украинцев не разглашать военные планы в социальных сетях.