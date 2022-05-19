Сообщение оказалось ложным. Задержан "минер" нескольких админзданий и парка в Одессе

В Одессе задержали преступника, который сообщил о минировании нескольких административных зданий и парка в Одессе . ЧП произошло в среду,18 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

"Несколько часов по указанным адресам информацию проверяли работники специальных служб. Все сообщения оказались ложными", - говорится в сообщении.

В тот же день полицейские вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины в Одесской области задержали псевдоминера в Преображенском парке.

"Любых объяснений по поводу своего поступка правонарушитель не предоставил. У него изъяли мобильный телефон, с которого он сообщил ложную информацию", - добавили в полиции.

Правонарушителю грозит от двух до шести лет лишения свободы.