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Сообщение оказалось ложным. Задержан "минер" нескольких админзданий и парка в Одессе

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Одесса, Четверг 19 мая 2022 14:32
Сообщение оказалось ложным. Задержан "минер" нескольких админзданий и парка в Одессе Фото: задержан "минер" нескольких админзданий и парка в Одессе (od.npu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Одессе задержали преступника, который сообщил о минировании нескольких административных зданий и парка в Одессе. ЧП произошло в среду,18 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

"Несколько часов по указанным адресам информацию проверяли работники специальных служб. Все сообщения оказались ложными", - говорится в сообщении.

В тот же день полицейские вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины в Одесской области задержали псевдоминера в Преображенском парке.

"Любых объяснений по поводу своего поступка правонарушитель не предоставил. У него изъяли мобильный телефон, с которого он сообщил ложную информацию", - добавили в полиции.

Правонарушителю грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Сообщение оказалось ложным. Задержан &quot;минер&quot; нескольких админзданий и парка в Одессе

Напомним, в Одесской ОВА предупредили, что в регионе остается очень высокой вероятность ракетных ударов. Жителей попросили не игнорировать сигналы тревоги.

Также стоит отметить, что в Одессе и области призвали не посещать пляжи из-за противопехотных мин.

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