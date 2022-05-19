Повідомлення виявилося хибним. Затримано "мінера" кількох адмінбудівель та парку в Одесі
В Одесі затримали злочинця, який повідомив про замінування кількох адміністративних будівель та парку в Одесі. НП сталася у середу,18 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції Одеської області.
"Кілька годин за вказаними адресами інформацію перевіряли працівники спеціальних служб. Всі повідомлення виявились неправдивими", - йдеться в повідомленні.
Того ж дня поліцейські разом зі співробітниками Служби безпеки України в Одеській області затримали псевдомінера в Преображенському парку.
"Будь-яких пояснень щодо свого вчинку правопорушник не надав. У нього вилучили мобільний телефон, з якого він повідомив неправдиву інформацію", - додали в поліції.
Правопорушнику загрожує від двох до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Одеській ОВА попередили, що в регіоні залишається дуже високою ймовірність ракетних ударів. Жителів попросили не ігнорувати сигнали тривогу.
Також варто зазначити, що в Одесі та області закликали не відвідувати пляжі через протипіхотні міни.
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