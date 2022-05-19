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Повідомлення виявилося хибним. Затримано "мінера" кількох адмінбудівель та парку в Одесі

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Одеса, Четвер 19 травня 2022 14:32
Повідомлення виявилося хибним. Затримано "мінера" кількох адмінбудівель та парку в Одесі Фото: затримано "мінера" кількох адмінбудівель та парку в Одесі (od.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі затримали злочинця, який повідомив про замінування кількох адміністративних будівель та парку в Одесі. НП сталася у середу,18 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції Одеської області.

"Кілька годин за вказаними адресами інформацію перевіряли працівники спеціальних служб. Всі повідомлення виявились неправдивими", - йдеться в повідомленні.

Того ж дня поліцейські разом зі співробітниками Служби безпеки України в Одеській області затримали псевдомінера в Преображенському парку.

"Будь-яких пояснень щодо свого вчинку правопорушник не надав. У нього вилучили мобільний телефон, з якого він повідомив неправдиву інформацію", - додали в поліції.

Правопорушнику загрожує від двох до шести років позбавлення волі.

Повідомлення виявилося хибним. Затримано &quot;мінера&quot; кількох адмінбудівель та парку в Одесі

Нагадаємо, в Одеській ОВА попередили, що в регіоні залишається дуже високою ймовірність ракетних ударів. Жителів попросили не ігнорувати сигнали тривогу.

Також варто зазначити, що в Одесі та області закликали не відвідувати пляжі через протипіхотні міни.

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