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Повідомлення про мінування майже 300 об'єктів у Харкові виявилося неправдивим

Новини » Суспільство     19.11.2019 - 09:36
Повідомлення про мінування майже 300 об'єктів у Харкові виявилося неправдивим
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція відкрила кримінальне провадження

Повідомлення про масове мінування у Харкові 18 листопада виявилося неправдивим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Фахівці обстежили всі зазначені заклади та прилеглу до них територію, евакуювали 827 осіб. Огляд тривав до 23:50. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

"Загалом правоохоронці оглянули 285 об’єктів - житлові будинки, заклади охорони здоров'я (серед яких кілька пологових будинки), торгові центри, дошкільні навчальні заклади та готелі. Під час оглядів місць подій та прилеглих територій вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявлено. Порушень публічної безпеки та порядку не було. Постраждалих осіб немає", - йдеться в повідомленні.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, вчора ввечері на пошту поліції Харкова надійшов електронний лист із інформацією про мінування всіх лікарень міста, торговельних центрів, готелів, дитячих садків та житлових будинків.

РБК-Україна писало, що 15 листопада у Харкові повідомили про мінування більше 300 об'єктів, під час перевірки вибухових пристроїв або небезпечних речовин не було виявлено.

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