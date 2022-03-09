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Не сообщайте о предоставлении Украине оружия. Пусть это будет для врага сюрпризом, - Резников

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Киев, Среда 09 марта 2022 11:42
Не сообщайте о предоставлении Украине оружия. Пусть это будет для врага сюрпризом, - Резников Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев не распространять информацию о предоставлении нашей стране оружия. Поскольку враг не должен знать, чего ему ждать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Минобороны в Facebook.

Министр отметил, что военно-техническое сотрудничество - очень деликатная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям. Особенно в период войны.

"В связи с этим я обращаюсь с просьбой ко всем. Пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенными странами того или иного оружия нашему государству. Воздержитесь от комментариев по этому поводу. Оставьте право высказываться на эти темы исключительно официальным лицам", - призвал Резников.

Он предупредил, что подобного рода сообщения могут нанести потери среди наших бойцов.

"Я понимаю стремление людей поделиться хорошими новостями. Но иногда это создает информационный фон, который негативно влияет на результат. Это может затруднить получение дополнительных возможностей нашей армией, которые она просто должна получить. Вследствие этого Украина может нести потери, которых мы могли избежать и должны избегать!"- подчеркнул Резников.

Министр добавил, что всю информацию, которую можно будет обнародовать по согласованию с партнерами, в Минобороны обязательно и своевременно обнародуют.

"Враг не должен знать, чего ему ждать. Пусть это будет для него неприятным сюрпризом", - отметил глава Минобороны.

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