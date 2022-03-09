Не повідомляйте про надання Україні зброї. Хай це буде для ворога сюрпризом, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців не поширювати інформацію щодо надання нашій країні зброї. Оскільки ворог не повинен знати, чого йому чекати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Міноборони у Facebook.

Міністр зазначив, що військово-технічне співробітництво - дуже делікатна сфера, яка вимагає надзвичайно виваженого підходу до публічних коментарів. Особливо в період війни.

"У зв’язку з цим я звертаюся з проханням до усіх. Будь ласка, не поширюйте повідомлення щодо надання певними країнами тієї чи іншої зброї нашій державі. Утримайтесь від коментарів з цього приводу. Залиште право висловлюватись на ці теми виключно офіційним особам", - закликав Резніков.

Він попередив, що подібного роду повідомлення можуть завдати втрат серед наших бійців.

"Я розумію прагнення людей поділитися добрими новинами. Але інколи це створює інформаційний фон, який негативно впливає на результат. Це може ускладнити отримання додаткових спроможностей нашою армією, які вона просто повинна отримати. Внаслідок цього Україна може нести втрати, яких ми могли уникнути і маємо уникати!" - підкреслив Резніков.

Міністр додав, що всю інформацію, яку можна буде оприлюднити за погодженням з партнерами, у Міноборони обов’язково і своєчасно оприлюднять.

"Ворог не повинен знати, чого йому чекати. Нехай це буде для нього неприємним сюрпризом", - зазначив глава Міноборони.