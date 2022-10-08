UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сонячно та без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: сьогодні в Україні буде сонячна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні, 8 жовтня, буде сухо та сонячно. У деяких регіонах потеплішає, тому вдень стовпчики термометрів максимально покажуть +22 градуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде сухо з невеликою хмарністю. Крім півдня та сходу, місцями очікується туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Сьогодні у деяких областях трохи потепліє. Температура повітря складатиме в середньому вночі +3 +8 градусів, а вдень +14 +19 градусів. У південній частині та західних областях подекуди +20 +22 градуси.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні сухо та сонячно. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний до 10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вночі +6 +8 градусів, а вдень +16 +18.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на жовтень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в КиєвіГідрометцентр