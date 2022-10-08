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Солнечно и без осадков: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: сегодня в Украине будет солнечная погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине сегодня, 8 октября, будет сухо и солнечно. В некоторых регионах станет теплее, поэтому днем столбики термометров максимально покажут +22 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет сухо с небольшой облачностью. Кроме юга и востока, местами ожидается туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Сегодня в некоторых областях немного потеплеет. Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +3 +8 градусов, а днем +14 +19 градусов. В южной части и западных областях местами +20 +22 градуса.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня сухо и солнечно. Осадков не предвидится. Ветер юго-восточный до 10 м/с. Столбики термометров покажут ночью +6 +8 градусов, а днем +16 +18.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на октябрь.

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