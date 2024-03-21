Сонячно і до 17 градусів тепла: синоптик дала прогноз на завтра і найближчі дні

Погода в Україні

Так, 22 березня в більшості областей України протягом дня очікується +9+14 градусів.

Дощі ймовірні лише місцями в західних областях, на решті території України пануватиме суха та сонячна погода.

На вихідних, 23-24 березня, температура в Україні коливатиметься в межах +10+17 градусів.

У суботу-неділю посилиться вітер, а в західних областях 24 березня похолоднішає на кілька градусів.

Погода в Києві

У Києві 22 березня опадів не очікується, спостерігатиметься сонячна погода з денною температурою повітря близько +10 градусів.

23-24 березня у столиці потеплішає до +10+14 градусів, проте в суботу та неділю в окремих районах Києва можливий невеликий дощ.

"Важливий нюанс - південний чи південно-західний вітер може бути рвучким", - зауважила синоптик.