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Солнечно и до 17 градусов тепла: синоптик дала прогноз на завтра и ближайшие дни

Фото: погода в Украине 22 марта (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра и в выходные в Украине ожидается существенное потепление. На большинстве территории страны будет наблюдаться солнечная, однако, ветреная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Так, 22 марта в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +9+14 градусов.

Дожди возможны лишь местами в западных областях, на остальной территории Украины будет наблюдаться сухая и солнечная погода.

В выходные, 23-24 марта, температура в Украине будет колебаться в пределах +10+17 градусов.

В субботу-воскресенье усилится ветер, а в западных областях 24 марта похолодает на несколько градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 22 марта осадков не ожидается, будет наблюдаться солнечная погода с дневной температурой около +10 градусов.

23-24 марта в столице потеплеет до +10+14 градусов, однако в субботу и воскресенье в отдельных районах Киева возможен небольшой дождь.

"Важный нюанс - южный или юго-западный ветер может быть порывистым", - отметила синоптик.

Погода в марте 2024 в Украине

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте.

Также отметим, что Одесскую область засыпало снегом в ночь на 20 марта.

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Погода в Украине