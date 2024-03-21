Солнечно и до 17 градусов тепла: синоптик дала прогноз на завтра и ближайшие дни

Завтра и в выходные в Украине ожидается существенное потепление. На большинстве территории страны будет наблюдаться солнечная, однако, ветреная погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
Так, 22 марта в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +9+14 градусов.
Дожди возможны лишь местами в западных областях, на остальной территории Украины будет наблюдаться сухая и солнечная погода.
В выходные, 23-24 марта, температура в Украине будет колебаться в пределах +10+17 градусов.
В субботу-воскресенье усилится ветер, а в западных областях 24 марта похолодает на несколько градусов.
В Киеве 22 марта осадков не ожидается, будет наблюдаться солнечная погода с дневной температурой около +10 градусов.
23-24 марта в столице потеплеет до +10+14 градусов, однако в субботу и воскресенье в отдельных районах Киева возможен небольшой дождь.
"Важный нюанс - южный или юго-западный ветер может быть порывистым", - отметила синоптик.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте.
Также отметим, что Одесскую область засыпало снегом в ночь на 20 марта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.