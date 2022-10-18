Сонячно, але прохолодно: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 18 жовтня, в Україні буде суха та сонячна погода. Проте тепла очікувати не варто, вдень максимально +20 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, на всій території нашої країни буде суха погода, місцями можлива невелика хмарність. Опадів не прогнозується.
Сьогодні у південних та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Вдень стовпчики термометрів покажуть в середньому +15 +20 градусів. Вночі у більшості регіонів температура повітря від -1 до +4 градусів. У західних, північних областях та на узбережжі морів +4 +9.
У столиці та Київській області сьогодні теж без опадів, але з мінливою хмарністю. У Києві вдень повітря прогріється до +17 +19 градусів, а вночі очікується +7 +9 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, скільки триватиме бабине літо в Україні та коли прийде похолодання.
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