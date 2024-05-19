Сонячний удар: як уберегтись та що робити, якщо вже отримали

НСЗУ наголосило, що при тривалому перебуванні під пекучим сонцем можна отримати сонячний, або тепловий удар. У спекотні дні важливо приділити особливу увагу дітям, людям похилого віку та людям із хронічними хворобами, такими як діабет та серцево-судинні захворювання.

Вони найбільше схильні до теплового виснаження та сонячного удару.

Як уникнути сонячного удару

пити багато води у спеку, особливо під час фізичної активності;

приймати прохолодний душ або ванну;

носити світлий, вільний одяг;

бризкати водою на шкіру та одяг;

уникати сонця з 11 до 15 годин;

уникати алкоголю;

уникати надмірних фізичних навантажень.

Перед ударом людина переживає теплове виснаження. Його ознаками є:

висока температура тіла - 40 градусів Цельсія і вище;

помутніння свідомості, збудження, роздратування, нечітке мовлення, марення, судоми та навіть кома;

нудота і блювота;

почервоніння шкіри;

часте й неглибоке дихання;

прискорення пульсу;

головний біль, можливо, з пульсацією.

Людину, яка має такі симптоми, треба негайно надати допомогу.

Як допомогти людині, що отримала тепловий удар

якомога швидше знизити температуру тіла - піти в тінь чи приміщення з кондиціонерами.

накрити тіло і голову тканиною, змоченою у холодній воді, а краще покласти у холодну ванну, якщо є така можливість. Якщо ні - обприскувати людину водою, обдувати вентилятором, покласти пакети з льодом на голову, шию, пахви, у пах;

дати холодний напій, найкраще - просту воду або спортивні напої з електролітами, оскільки піт виводить з організму сіль. Натомість солодкі та алкогольні напої лише зашкодять, як і крижані;

якщо стан людини не поліпшується протягом 30 хвилин, телефонуйте 103.

Щоб уникнути сонячного та теплового удару, носіть вільний із натуральних тканин, який відводить вологу та ховайтеся від сонця під час максимальної активності.