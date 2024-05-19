Сонячний удар: як уберегтись та що робити, якщо вже отримали

З настанням тепла більшість людей вирушають на відпочинок. Це може бути поїздка на річку, море чи похід в гори. Всі ці активності об'єднує загроза сонячного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національної служби здоров'я України в Telegram.
НСЗУ наголосило, що при тривалому перебуванні під пекучим сонцем можна отримати сонячний, або тепловий удар. У спекотні дні важливо приділити особливу увагу дітям, людям похилого віку та людям із хронічними хворобами, такими як діабет та серцево-судинні захворювання.
Вони найбільше схильні до теплового виснаження та сонячного удару.
Перед ударом людина переживає теплове виснаження. Його ознаками є:
Людину, яка має такі симптоми, треба негайно надати допомогу.
Щоб уникнути сонячного та теплового удару, носіть вільний із натуральних тканин, який відводить вологу та ховайтеся від сонця під час максимальної активності.
Зазначимо, що під час активних прогулянок під сонцем на людей чатує також така небезпека, як сонячні опіки. Часто після отримання сонячних опіків люди використовують "Пантенол", щоб зняти запалення та "допомогти" шкірі загоїтись, однак робити цього категорично не можна.
Докладніше про використання "Пантенолу" та як правильно діяти в разі отримання опіків, - в матеріалі РБК-Україна.
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