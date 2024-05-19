Солнечный удар: как уберечься и что делать, если уже получили

С наступлением тепла большинство людей отправляются на отдых. Это может быть поездка на речку, море или поход в горы. Все эти активности объединяет угроза солнечного удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины в Telegram.
НСЗУ подчеркнуло, что при длительном пребывании под палящим солнцем можно получить солнечный или тепловой удар. В жаркие дни важно уделить особое внимание детям, пожилым людям и людям с хроническими болезнями, такими как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
Они больше всего подвержены тепловому истощению и солнечному удару.
Перед ударом человек испытывает тепловое истощение. Его признаками являются:
Человека, который имеет такие симптомы, нужно немедленно оказать помощь.
Чтобы избежать солнечного и теплового удара, носите свободный из натуральных тканей, который отводит влагу и прячьтесь от солнца во время максимальной активности.
Отметим, что во время активных прогулок под солнцем людей подстерегает также такая опасность, как солнечные ожоги. Часто после получения солнечных ожогов люди используют "Пантенол", чтобы снять воспаление и помочь коже зажить, однако делать этого категорически нельзя.
Подробнее об использовании "Пантенола" и как правильно действовать при получении ожогов, - в материале РБК-Украина.
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