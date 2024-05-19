Солнечный удар: как уберечься и что делать, если уже получили

НСЗУ подчеркнуло, что при длительном пребывании под палящим солнцем можно получить солнечный или тепловой удар. В жаркие дни важно уделить особое внимание детям, пожилым людям и людям с хроническими болезнями, такими как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Они больше всего подвержены тепловому истощению и солнечному удару.

Как избежать солнечного удара

пить много воды в жару, особенно во время физической активности;

принимать прохладный душ или ванночку;

носить светлую, свободную одежду;

брызгать водой на кожу и одежду;

избегать солнца с 11 до 15 часов;

избегать алкоголя;

избегать чрезмерных физических нагрузок.

Перед ударом человек испытывает тепловое истощение. Его признаками являются:

высокая температура тела - 40 градусов Цельсия и выше;

помутнение сознания, возбуждение, раздражение, нечеткая речь, бред, судороги и даже запятая;

тошнота и рвота;

покраснение кожи;

частое и неглубокое дыхание;

ускорение пульса;

головные боли, возможно, с пульсацией.

Человека, который имеет такие симптомы, нужно немедленно оказать помощь.

Как помочь человеку, получившему тепловой удар

как можно скорее снизить температуру тела - уйти в тень или помещение с кондиционерами.

накрыть тело и голову тканью, смоченной в холодной воде, а лучше положить в холодную ванну, если есть такая возможность. Если нет - опрыскивать человека водой, обдувать вентилятором, положить пакеты со льдом на голову, шею, подмышки, в пах;

дать холодный напиток, лучше всего - простую воду или спортивные напитки с электролитами, поскольку пот выводит из организма соль. Сладкие и алкогольные напитки только повредят, как и ледяные;

если состояние человека не улучшается в течение 30 минут, звоните по телефону 103.

Чтобы избежать солнечного и теплового удара, носите свободный из натуральных тканей, который отводит влагу и прячьтесь от солнца во время максимальной активности.