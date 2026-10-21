Сонячні панелі та генератори: як у Києві готують комунальні пансіонати до можливих блекаутів

У Києві до централізованого опалення підключені вже 60% закладів, де постійно проживають отримувачі соціальних послуг. Також місто забезпечує ці установи системами резервного енергоживлення на випадок збоїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка за підсумками перевірки одного з пансіонатів для літніх людей.

Автономне живлення та допомога від Вільнюса

За словами очільника міста, інспектований пансіонат для людей старшого віку та осіб з інвалідністю вже підключений до тепла, а процес забезпечення теплом інших установ триває.

"Перевірив готовність до зимового періоду одного з комунальних пансіонатів Києва, де проживають люди старшого віку. Зокрема, з інвалідністю, які потребують додаткового догляду та підтримки. Пансіонат уже підключений до централізованого опалення. Загалом уже 60% закладів, де постійно проживають отримувачі соціальних послуг, забезпечені теплом", - розповів Кличко.

Він додав, що процес підключення до опалення триває і водночас заклади готують до можливих перебоїв з електропостачанням та інших надзвичайних ситуацій.

Читайте також: Як в Києві допомагатимуть літнім та маломобільним людям взимку: у мерії розкрили деталі

Мер зазначив, що столиця оснастила пансіонат генераторами потужністю від 10 до 97 кВт, власною свердловиною для водопостачання та мобільною газовою котельнею. Окремо мерія Вільнюса виділила 80 тис. євро на встановлення сонячних панелей на 120 кВт. Це дозволить заживити два житлові корпуси та модульний будиночок.

"Заклад матиме необхідне резервне електроживлення для роботи холодильного обладнання, приготування їжі, пасажирського і медичного ліфтів. Це особливо важливо, адже значна частина мешканців має порушення мобільності", - підкреслив він.

Додаткові місця на зиму

Наразі в пансіонаті мешкають 236 людей, зокрема 30 вимушених переселенців із Запорізької області, які прибули нещодавно. У закладі також готують нові місця для можливості прийому інших киян у разі потреби.

"Місто готує комунальні заклади до зими, щоб навіть за складних умов вони могли забезпечувати мешканцям тепло, харчування, воду та необхідний догляд. Для людей, які постійно проживають у таких установах, стабільна робота всіх цих систем має критичне значення", - наголосив Кличко.