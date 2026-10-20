ua en ru
Вт, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Старт опалювального сезону в Києві: у КМДА розповіли, де вже увімкнули тепло

15:42 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Старт опалювального сезону в Києві: у КМДА розповіли, де вже увімкнули тепло Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Станом на 20 жовтня у Києві підключили опалення до 15% закладів соціальної сфери. Тепло подають у лікарні, школи, дитячі садки та інші установи столиці.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Де в Києві вже є опалення

За словами виконувача обов'язків першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, наразі до тепла підключили 10 закладів охорони здоров'я, 13 дитячих садків і 16 шкіл.

Підключення опалення відбувається за індивідуальними заявками керівників закладів.

Опалювальний сезон-2026

Нагадаємо, Київ розпочав опалювальний сезон у закладах соціальної сфери 16 жовтня. Йдеться про лікарні, школи, дитячі садки та інші установи. В частині Дніпровського та Дарницького районів опалення поки не вмикатимуть через пошкодження енергооб’єкта.

РБК-Україна розповідало, що в Ірпінській громаді лікарні, школи та дитсадки почали підключати до тепла 15 жовтня. На Чернігівщині опалення в окремих громадах уже подають до житлових будинків, а в Сарненській громаді Рівненської області підключення відбувається поетапно. Водночас у Запоріжжі, Луцьку, Львові та Чернівцях запуск опалення залежить від зниження середньодобової температури до +8°C або нижче.

Також ми писали, що більшості українців житлову субсидію на опалювальний сезон 2026-2027 років перерахують автоматично. Однак тим, хто оформлює допомогу вперше, отримав відмову на неопалювальний період або має зміни в домогосподарстві, потрібно подати заяву та декларацію. Якщо звернутися протягом двох місяців від початку опалювального сезону, субсидію призначать із жовтня, а виплату за цей місяць нарахують у листопаді.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Опалювальный сезон Київ КМДА
Новини
США запропонують Зеленському відмовитися від територій в обмін на "економічні вигоди" - NYT
США запропонують Зеленському відмовитися від територій в обмін на "економічні вигоди" - NYT
Аналітика
Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком