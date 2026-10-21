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Солнечные панели и генераторы: как в Киеве готовят коммунальные пансионаты к возможным блэкаутам

17:46 21.10.2026 Ср
3 мин
aimg Анна Шиканова
Солнечные панели и генераторы: как в Киеве готовят коммунальные пансионаты к возможным блэкаутам Как готовят к зиме социальные учреждения в Киеве (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
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В Киеве к централизованному отоплению подключено уже 60% заведений, где постоянно проживают получатели социальных услуг. Также город обеспечивает эти учреждения системами резервного энергопитания на случай сбоев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко по итогам проверки одного из пансионатов для престарелых.

Автономное питание и помощь от Вильнюса

По словам главы города, инспектированный пансионат для людей старшего возраста и лиц с инвалидностью уже подключен к теплу, а процесс обеспечения теплом других учреждений продолжается.

"Проверил готовность к зимнему периоду одного из коммунальных пансионатов Киева, где проживают люди старшего возраста. В частности, с инвалидностью, нуждающимся в дополнительном уходе и поддержке. Пансионат уже подключен к централизованному отоплению. Всего уже 60% заведений, где постоянно проживают получатели социальных услуг, обеспечены теплом", - рассказал Кличко.

Он добавил, что процесс подключения к отоплению продолжается и заведения готовят к возможным перебоям с электроснабжением и другим чрезвычайным ситуациям.

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Мэр отметил, что столица оснастила пансионат генераторами мощностью от 10 до 97 кВт, собственной скважиной для водоснабжения и мобильной газовой котельной. Отдельно мэрия Вильнюса выделила 80 тысяч евро на установку солнечных панелей на 120 кВт. Это позволит заживить два жилых корпуса и модульный домик.

"Учреждение будет иметь необходимое резервное электропитание для работы холодильного оборудования, приготовления пищи, пассажирского и медицинского лифтов. Это особенно важно, ведь значительная часть жильцов имеет нарушение мобильности", - подчеркнул он.

Солнечные панели и генераторы: как в Киеве готовят коммунальные пансионаты к возможным блэкаутамСолнечные панели и генераторы: как в Киеве готовят коммунальные пансионаты к возможным блэкаутамСолнечные панели и генераторы: как в Киеве готовят коммунальные пансионаты к возможным блэкаутамСолнечные панели и генераторы: как в Киеве готовят коммунальные пансионаты к возможным блэкаутамСолнечные панели и генераторы: как в Киеве готовят коммунальные пансионаты к возможным блэкаутамСолнечные панели и генераторы: как в Киеве готовят коммунальные пансионаты к возможным блэкаутамСолнечные панели и генераторы: как в Киеве готовят коммунальные пансионаты к возможным блэкаутамСолнечные панели и генераторы: как в Киеве готовят коммунальные пансионаты к возможным блэкаутам

Дополнительные места на зиму

Сейчас в пансионате проживают 236 человек, в том числе 30 вынужденных переселенцев из Запорожской области, которые прибыли недавно. В заведении также готовят новые места для возможности приема других киевлян в случае необходимости.

"Город готовит коммунальные учреждения к зиме, чтобы даже при сложных условиях они могли обеспечивать жильцам тепло, питание, воду и необходимый уход. Для людей, постоянно проживающих в таких учреждениях, стабильная работа всех этих систем имеет критическое значение", - подчеркнул Кличко.

Напомним, отопительный сезон в Киеве начался 16 октября. В первую очередь к теплоснабжению подключают больницы, школы, детские сады и другие социальные учреждения по индивидуальным заявкам их руководителей.

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