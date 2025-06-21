Солнцезащитный крем с прошлого года: экономия или риск для здоровья?

Многие, перебирая свои летние принадлежности, находят на дне шкафов или косметичек тюбик солнцезащитного крема, купленный в прошлом сезоне.

Можно ли использовать такое средство - читайте в материале РБК-Украина.

Почему солнцезащитный крем не вечен

Солнцезащитный крем - это не просто косметика, это, прежде всего, защитное средство, которое содержит активные фильтры, блокирующие или отражающие ультрафиолетовое (УФ) излучение. Эти фильтры могут быть двух типов:

Химические фильтры: (например, авобензон, оксибензон, октиноксат) поглощают УФ-лучи, превращая их в тепловую энергию.

Физические фильтры: (оксид цинка, диоксид титана) создают на поверхности кожи барьер, который отражает УФ-лучи.

Проблема заключается в том, что со временем стабильность и эффективность этих фильтров уменьшается. Даже если крем выглядит и пахнет нормально, его защитные свойства могут быть значительно снижены.

Основные причины, почему прошлогодний крем может быть опасным

Снижение эффективности SPF

Это главная и самая очевидная проблема. Активные ингредиенты, отвечающие за SPF (Sun Protection Factor), разрушаются под воздействием света, тепла и времени. Крем, который в прошлом году имел SPF 30, по истечении срока годности может иметь SPF 10 или даже меньше, что оставит вашу кожу без надлежащей защиты. Это увеличивает риск солнечных ожогов, преждевременного старения кожи и развития рака кожи.

Распад ингредиентов и токсичные соединения

Со временем химические компоненты крема могут разлагаться, образуя новые, потенциально токсичные соединения. Эти вещества могут вызвать раздражение кожи, аллергические реакции, высыпания, зуд или даже более серьезные реакции у чувствительных людей.

Изменение текстуры и консистенции

Крем может стать более жидким или, наоборот, загустеть, расслоиться, изменить цвет или запах. Это признаки того, что эмульсия распалась, и средство потеряло свою однородность. Такой крем не сможет равномерно распределиться по коже, оставляя незащищенные участки.

Бактериальное загрязнение

Открытый тюбик крема - это идеальная среда для размножения бактерий. Особенно, если крем хранился в ванной комнате (тепло и влажность) или на пляже (песок, вода, грязь). Бактерии, попадая на кожу, могут вызвать воспаление, акне или другие дерматологические проблемы.

Потеря влагоудерживающих свойств

Кроме защиты от УФ, солнцезащитные кремы часто содержат увлажняющие компоненты. Со временем их свойства также ухудшаются, и крем может не обеспечивать необходимого увлажнения, что делает кожу более уязвимой.

Как определить срок годности и где его искать?

Большинство солнцезащитных кремов имеют срок годности, указанный на упаковке. Это может быть конкретная дата (месяц/год) или символ открытой баночки с числом и буквой "М" (например, 12М). Этот символ означает, что продукт пригоден к использованию в течение 12 месяцев после открытия.

Где искать срок годности: