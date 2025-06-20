Сонце зробить фантастичний подарунок цим знакам Зодіаку: шукайте себе в списку

Кому пощастить вже 21 червня

"21 червня Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, здійснює інгресію до знаку Раку", - розповіла астролог.

"Перевірте, в якому секторі Вашого радиксу воно буде це робити: у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у Вашому житті. Сонце буде перебувати у четвертому знаку Зодіаку до 22 липня 2025 року", - додала вона.

Його позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

Рак

Скорпіон

Риби

Телець

Діва.

Уважними з дією денного світила у цей період треба бути:

Овнам

Козерогам

Терезам.

У цей період, зазначила Соловйова, у нову площину можуть перейти активності, пов’язані зі здоров’ям, дозвіллям з дітьми, різноманітними розважальними та азартними іграми, виступами перед аудиторією, концертами, шоу, виставами, творчим потенціалом, романтичними стосунками.

"Можуть активізуватись ситуації, які стосуються родини, нерухомості, житла, питань зачаття, маленьких дітей, хатніх та побутових питань, сімейних традицій, домашнього затишку, присадибних ділянок, історії", - резюмувала астролог.