Солнце сделает фантастический подарок этим знакам Зодиака: ищите себя в списке

Уже в эту пятницу Солнце окажется в знаке Рака и подарит счастье 5 знакам Зодиака. Но удача улыбнется не всем.
Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева рассказала, какие знаки Зодиака получат сюрприз от Солнца.
"21 июня Солнце, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, осуществляет ингрессию в знак Рака", - рассказала астролог.
"Проверьте, в каком секторе Вашего радикса оно будет это делать: в этой сфере может измениться характер процессов, которые сейчас происходят в Вашей жизни. Солнце будет находиться в четвертом знаке Зодиака до 22 июля 2025 года", - добавила она.
В этот период, отметила Соловьева, в новую плоскость могут перейти активности, связанные со здоровьем, досугом с детьми, разнообразными развлекательными и азартными играми, выступлениями перед аудиторией, концертами, шоу, спектаклями, творческим потенциалом, романтическими отношениями.
"Могут активизироваться ситуации, касающиеся семьи, недвижимости, жилья, вопросов зачатия, маленьких детей, домашних и бытовых вопросов, семейных традиций, домашнего уюта, приусадебных участков, истории", - резюмировала астролог.
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