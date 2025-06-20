RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Солнце сделает фантастический подарок этим знакам Зодиака: ищите себя в списке

Гороскоп на 21 июня (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Уже в эту пятницу Солнце окажется в знаке Рака и подарит счастье 5 знакам Зодиака. Но удача улыбнется не всем.

Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева рассказала, какие знаки Зодиака получат сюрприз от Солнца.

Кому повезет уже 21 июня

"21 июня Солнце, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, осуществляет ингрессию в знак Рака", - рассказала астролог.

"Проверьте, в каком секторе Вашего радикса оно будет это делать: в этой сфере может измениться характер процессов, которые сейчас происходят в Вашей жизни. Солнце будет находиться в четвертом знаке Зодиака до 22 июля 2025 года", - добавила она.

Его положительное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:

  • Рак
  • Скорпион
  • Рыбы
  • Телец
  • Дева.

Внимательными с действием дневного светила в этот период надо быть:

  • Овнам
  • Козерогам
  • Весам.

В этот период, отметила Соловьева, в новую плоскость могут перейти активности, связанные со здоровьем, досугом с детьми, разнообразными развлекательными и азартными играми, выступлениями перед аудиторией, концертами, шоу, спектаклями, творческим потенциалом, романтическими отношениями.

"Могут активизироваться ситуации, касающиеся семьи, недвижимости, жилья, вопросов зачатия, маленьких детей, домашних и бытовых вопросов, семейных традиций, домашнего уюта, приусадебных участков, истории", - резюмировала астролог.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГороскопГороскоп ТароАстрология