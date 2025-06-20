Солнце сделает фантастический подарок этим знакам Зодиака: ищите себя в списке

Кому повезет уже 21 июня

"21 июня Солнце, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, осуществляет ингрессию в знак Рака", - рассказала астролог.

"Проверьте, в каком секторе Вашего радикса оно будет это делать: в этой сфере может измениться характер процессов, которые сейчас происходят в Вашей жизни. Солнце будет находиться в четвертом знаке Зодиака до 22 июля 2025 года", - добавила она.

Его положительное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:

Рак

Скорпион

Рыбы

Телец

Дева.

Внимательными с действием дневного светила в этот период надо быть:

Овнам

Козерогам

Весам.

В этот период, отметила Соловьева, в новую плоскость могут перейти активности, связанные со здоровьем, досугом с детьми, разнообразными развлекательными и азартными играми, выступлениями перед аудиторией, концертами, шоу, спектаклями, творческим потенциалом, романтическими отношениями.

"Могут активизироваться ситуации, касающиеся семьи, недвижимости, жилья, вопросов зачатия, маленьких детей, домашних и бытовых вопросов, семейных традиций, домашнего уюта, приусадебных участков, истории", - резюмировала астролог.