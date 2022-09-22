Сонце вигляне, але не скрізь: синоптики дали прогноз на вихідні

Субота, 24 вересня

У цей без дощу не обійдеться. При цьому циклон із опадами накриє всю територію України, крім західної. Тут буде дуже сонячно і навіть без жодної хмари. Температура повітря в сонячному регіоні вдень коливатиметься в межах +13...+16, а вночі - +4...+6.

В інших регіонах, попри дощ, температура повітря вдень триматиметься в тих же межах - +12...+16, вночі - +4...+6.

Найхолодніше буде у Київській, Чернігівській, Житомирській та Сумській областях, найспекотніше - як завжди, у Криму.

Неділя, 25 вересня

У цей день буде сонячно. Щоправда, тепліше не стане. Температура повітря залишиться в тих же межах, що й на день раніше. Невеликі дощі накриють Харківську, Сумську та Полтавську області.