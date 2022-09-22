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Солнце выглянет, но не везде: синоптики дали прогноз на выходные

Фото: синоптики дали прогноз погоды на выходные 24-25 сентября (freepik com)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в выходные будет очень переменчивой. Где-то дождь будет лить все два дня, а где-то даже удастся устроить пикник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Суббота, 24 сентября

В этот без дождя не обойдется. При этом циклон с осадками накроет всю территорию Украины, кроме западной. Здесь будет очень солнечно и даже без единого облака. Температура воздуха в солнечном регионе будет днем колебаться в пределах +13…+16, а ночью - +4…+6.

В других регионах, несмотря на дождь, температура воздуха днем будет держаться в тех же пределах - +12…+16, ночью - +4…+6.

Холоднее всего будет в Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской областях, жарче всего - как всегда, в Крыму.

Воскресенье, 25 сентября

В этот день будет солнечно практически повсеместно. Правда, теплее не станет. Температура воздуха останется в тех же пределах, что и днем ранее. Небольшие дожди накроют Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области.

Как сообщалось, в Карпатах продолжается непогода. Уже намело до 80 сантиметров снега и зафиксировали схождение лавины.

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