Солнце выглянет, но не везде: синоптики дали прогноз на выходные

Суббота, 24 сентября

В этот без дождя не обойдется. При этом циклон с осадками накроет всю территорию Украины, кроме западной. Здесь будет очень солнечно и даже без единого облака. Температура воздуха в солнечном регионе будет днем колебаться в пределах +13…+16, а ночью - +4…+6.

В других регионах, несмотря на дождь, температура воздуха днем будет держаться в тех же пределах - +12…+16, ночью - +4…+6.

Холоднее всего будет в Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской областях, жарче всего - как всегда, в Крыму.

Воскресенье, 25 сентября

В этот день будет солнечно практически повсеместно. Правда, теплее не станет. Температура воздуха останется в тех же пределах, что и днем ранее. Небольшие дожди накроют Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области.