Сондленд назвал топ-чиновников США, которые знали о давлении на Украину

Посол Соединенных Штатов в Евросоюзе Гордон Сондленд рассказал во время открытого слушанья в Палате представителей Конгресса США, что пять американских топ-чиновников знали о давлении на Украину со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

По словам Сондленда, осведомлены о давлении были вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, директор Административно-бюджетного управления Мик Малвани, министр энергетики Рик Перри и советник по нацбезопасности Джон Болтон.

"Все были в курсе событий. Это не было секретом", - заявил Сондленд.

Также посол США отметил, что обсуждал по электронной почте 19 июля вопрос о расследовании в Украине дела против семьи Байдена.

"Все были проинформированы по электронной почте 19 июля, за несколько дней до президентского звонка. Когда я общался с группой, я заранее сказал президенту Зеленскому, что в его разговоре с президентом Трампом необходимы гарантии "провести полностью прозрачное расследование" и "перевернуть каждый камень", - сообщил Сондленд.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Сондленда, Дональд Трамп заставил его работать с личным адвокатом Рудольфом Джулиани, чтобы заставить Украину начать дело против бывшего вице-премьера Джо Байдена.

Также РБК-Украина писало, что в США существовало два канала внешней политики в отношении Украины. По словам временного поверенного США в делах Украины Уильяма Тейлора, на расследовании в отношении Байдена настаивал неофициальный канал внешней политики США.