"Сомнительные обвинения": в Конгрессе США призвали освободить Навального

Члены подкомитета по Европе, Евразии, энергии и окружающей среде Комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США призвали немедленно освободить российского оппозиционнера Алексея Навального. Такое обращение направили глава МИД РФ Сергею Лаврову.

Об этом пишет "Голос Америки".

Обвинения против Навального в Конгрессе назвали "сомнительными", а судебный процесс - "позорным". Российские власти призвали освободить всех журналистов и граждан, арестованных после возвращения Навального в Москву.

"Мы глубоко обеспокоены последними событиями, систематическими действиями Российской Федерации по подавлению свободы слова, гражданского общества, независимых голосов и перспектив в России", -сказано в обращении к Лаврову.

Отмечается, что Конгресс США продолжит изучать возможность применения дипломатических мер в ответ на задержание оппозиционнера.

"Если господин Навальный или кто-либо из журналистов и граждан, задержанных в связи с его заключением, станут жертвами физического насилия, мы немедленно начнем работу с президентом Байденом и его администрацией, чтобы гарантировать, что Российская Федерация будет нести ответственность за столь грубое и политически мотивированное нарушение прав человека", - отметили конгрессмены.

Ранее президент США Джо Байден поручил разведывательному сообществу изучить ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Также кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкена прокомментировал задержание Навального. Он назвал "удивительным", насколько президент США Владимир Путин боится одного человека.