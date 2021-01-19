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Кандидат на пост госсекретаря США осудил действия Путина в отношении Навального

Вторник 19 января 2021 23:56
Кандидат на пост госсекретаря США осудил действия Путина в отношении Навального
Фото: Энтони Блинкен (facebook.com)
Автор: Инна Собора

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкена прокомментировал задержание российского оппозиционера Алексея Навального. Он затронул эту тему в ходе слушаний по его кандидатуре в Конгрессе.

Об этом сообщает РБК.

Блинкен назвал "удивительным", насколько президент США Владимир Путин боится одного человека.

"Полагаю, что это довольно показательный момент, и господин Навальный представляет мнение миллионов и миллионов россиян, и их мнение должны быть услышано в России", - заявил он.

Кандидат на пост госсекретаря также добавил, что команда избранного президента Джо Байдена осуждает "попытки заставить Навального замолчать".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео отреагировал на задержание российского оппозиционера Алексея Навального. Он намекнул, что политические лидеры РФ боятся оппозиции.

Напомним, будущий советник по нацбезопасности при Байдене Джейк Салливан заявил, что Навальный должен быть немедленно освобожден, а виновных в его задержании нужно привлечь к ответственности.

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