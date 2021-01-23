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"Сумнівні звинувачення": у Конгресі США закликали звільнити Навального

Автор: Инна Собора

Члени підкомітету по Європі, Євразії, енергії і навколишнього середовища Комітету з міжнародних відносин Палати представників Конгресу США закликали негайно звільнити російського оппозиционнера Олексія Навального. Таке звернення направили глава МЗС РФ Сергію Лаврову.

Про це пише "Голос Америки".

Звинувачення проти Навального в Конгресі назвали "сумнівними", а судовий процес - "ганебним". Російські власті закликали звільнити усіх журналістів і громадян, заарештованих після повернення Навального в Москву.

"Ми глибоко стурбовані останніми подіями, систематичними діями Російської Федерації з придушення свободи слова, громадянського суспільства, незалежних голосів і перспектив у Росії", -сказано у зверненні до Лаврову.

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Наголошується, що Конгрес США продовжить вивчати можливість застосування дипломатичних заходів у відповідь на затримання оппозиционнера.

"Якщо пан Навальний або хтось з журналістів і громадян, затриманих у зв'язку з його укладенням, стануть жертвами фізичного насильства, ми негайно почнемо роботу з президентом Байденом і його адміністрацією, щоб гарантувати, що Російська Федерація буде нести відповідальність за таке грубе і політично мотивоване порушення прав людини", - зазначили конгресмени

Раніше президент США Джо Байден доручив розвідувального співтовариства вивчити ситуацію з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Також кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блинкена прокоментував затримання Навального. Він назвав "дивним", наскільки президент США Володимир Путін боїться однієї людини.

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