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Сомневаются из-за России: Кулеба объяснил, почему Украина до сих пор не в НАТО

Автор: Анастасия Рокитна

Евроатлантический курс Украины задекларирован на всех уровнях, однако на практике "российский фактор" играет свою роль. Оглядка некоторых стран-членов НАТО на мнение России мешает вступлению Украины в Альянс.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его слова в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, ни одна третья сторона не будет влиять на решение об отношениях Украины и НАТО.

"К сожалению, несколько стран-членов НАТО все еще, обдумывая решение о перспективе членства Украины в Альянсе, ставят себе вопрос - что на это скажет Россия? Именно поэтому мы планово с ними говорим, что прекратите смотреть на Украину через призму России", - сказал министр.

При этом Кулеба убежден, что Украина все-таки станет членом НАТО.

"Многие страны поддерживают вступление Украины в НАТО, я убежден, что это произойдет. Всему свое время. Сейчас необходимо работать и не сваливать на Украину ответственность за задержку вступления в НАТО", - уверен министр.

По его словам, есть трек реформ, Украина продвинулась в реформировании страны, в частности, в военной сфере и векторе безопасности.

Напомним, министр обороны Украины заявил, что вступление в НАТО не на повестке дня, но Украина должна выполнять домашнее задание.

Отметим, генсек НАТО обратился к России из-за наращивания войск возле Украины.

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Дмитрий КулебаНАТОУкраина