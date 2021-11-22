Сумніваються через Росію: Кулеба пояснив, чому Україна досі не в НАТО

За його словами, жодна третя сторона не впливатиме на рішення про відносини України і НАТО.

"На жаль, кілька країн-членів НАТО все ще, обмірковуючи рішення про перспективу членства України в Альянсі, ставлять собі питання - що на це скаже Росія? Саме тому ми планово з ними говоримо, що припиніть дивитися на Україну через призму Росії", - сказав міністр.

При цьому Кулеба переконаний, що Україна все-таки стане членом НАТО.

"Багато країн підтримують вступ України до НАТО, я переконаний, що це відбудеться. Всьому свій час. Зараз необхідно працювати і не звалювати на Україну відповідальність за затримку вступу в НАТО", - упевнений міністр.

За його словами, є трек реформ, Україна просунулася в реформуванні країни, зокрема, у військовій сфері та векторі безпеки.