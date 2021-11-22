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Сумніваються через Росію: Кулеба пояснив, чому Україна досі не в НАТО

Автор: Анастасія Рокитна

Євроатлантичний курс України задекларований на всіх рівнях, однак на практиці "російський фактор" відіграє свою роль. Оглядка деяких країн-членів НАТО на думку Росії заважає вступу України до Альянсу.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його слова в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, жодна третя сторона не впливатиме на рішення про відносини України і НАТО.

"На жаль, кілька країн-членів НАТО все ще, обмірковуючи рішення про перспективу членства України в Альянсі, ставлять собі питання - що на це скаже Росія? Саме тому ми планово з ними говоримо, що припиніть дивитися на Україну через призму Росії", - сказав міністр.

При цьому Кулеба переконаний, що Україна все-таки стане членом НАТО.

"Багато країн підтримують вступ України до НАТО, я переконаний, що це відбудеться. Всьому свій час. Зараз необхідно працювати і не звалювати на Україну відповідальність за затримку вступу в НАТО", - упевнений міністр.

За його словами, є трек реформ, Україна просунулася в реформуванні країни, зокрема, у військовій сфері та векторі безпеки.

Нагадаємо, міністр оборони України заявив, що вступ до НАТО не на порядку денному, але Україна повинна виконувати домашнє завдання.

Зазначимо, генсек НАТО звернувся до Росії через нарощування військ біля України.

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Дмитро КулебаНАТОУкраїна