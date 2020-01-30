В Сомали уничтожили базу террористов "аш-Шабаб"

Сомалийские и американские военные нанесли авиаудар по расположенной на юге страны базе террористов группировки "аш-Шабаб", полностью уничтожив ее. Об этом рассказал представитель правительства Сомали Омар Мухтар Исмаил, передает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По его словам, в результате военных действий гражданские не пострадали.

По словам спикера, в течение этой недели сомалийские военные и международные партнеры провели вблизи города Джилиб на юге страны несколько успешных операций.

“Всего несколько лет назад "аш-Шабаб" доминировал на большинстве территории южного Сомали, но сейчас, под давлением сил Сомали, США и Африканского союза, заставили их отступить”, - подчеркнул Исмаил.

Напомним, 28 декабря в столице Сомали Могадишо взорвался заминированный автомобиль, в результате теракта погибли более 90 человек. Среди погибших 17 полицейских, 73 гражданских и четыре иностранца.

Ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Летом в Сомали в результате нападения вооруженных боевиков на отель Asaseey в городе Кисмайо погибли 26 человек. Нападение совершили сторонники радикальной исламистской группировки "Харакат аш-Шабаб". Среди погибших были граждане Кении, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Танзании. Также сообщалось о гибели кандидата в президенты на предстоящих выборах.