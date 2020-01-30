У Сомалі знищили базу терористів "аш-Шабаб"

Сомалійські та американські військові завдали авіаудар по розташованій на півдні країни базі терористів угруповання "аш-Шабаб", повністю знищивши її. Про це розповів речник уряду Сомалі Мухтар Омар Ісмаїл, передає РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

За його словами, внаслідок дій військових цивільні не постраждали.

За словами речника, упродовж цього тижня сомалійські військові та міжнародні партнери провели поблизу міста Джиліб на півдні країни кілька успішних операцій.

“Усього кілька років тому "аш-Шабаб" домінував на більшості території південного Сомалі, але нині, під тиском сил Сомалі, США та Африканського союзу, їх примусили відступити”, - наголосив Ісмаїл.

Нагадаємо, 28 грудня у столиці Сомалі Могадішо вибухнув замінований автомобіль, в результаті теракту загинули понад 90 людей. Серед загиблих 17 поліцейських, 73 цивільних і чотири іноземці.

Жодне з діючих у регіоні терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за теракт.

Влітку у Сомалі в результаті нападу озброєних бойовиків на готель Asaseey в місті Кісмайо загинули 26 осіб. Напад здійснили прихильники радикального ісламістського угруповання "Харакат аш-Шабаб". Серед загиблих були громадяни Кенії, Сполучених Штатів Америки, Великобританії і Танзанії. Також повідомлялося про загибель кандидата в президенти на майбутніх виборах.