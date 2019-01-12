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В Сомали в результате авиаудара США погибли 6 боевиков

Новости » Происшествия    12.01.2019 - 09:01
В Сомали в результате авиаудара США погибли 6 боевиков
Фото: боевики "Аль-Шабааб" (из открытых источников)

В результате авиаудара никто из гражданских не пострадал

В окрестностях Джерова Санле (Сомали) в результате воздушного удара военные Соединенных Штатов Америки обезвредили 6 боевиков исламистской террористической группировки "Аль-Шабааб". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным американского военного командования "Африка", ни один гражданский в результате воздушного удара не погиб и не пострадал.

"Этот авиаудар был проведен с целью уменьшения свободного передвижения террористической группировки "Аль-Шабааб" и увеличение давления на террористическую сеть в этом районе", - добавили в американском ведомстве.

Отмечается, что недавно сомалийские и американские военные активизировали воздушные удары по боевикам группировки "Аль-Шабааб". В прошлом месяце военные США сообщали об обезвреживании 62 боевиков в результате шести воздушных ударов.

Напомним, ранее директор агентства гражданской обороны ("Белые каски" Хадж Омар Абу Убейде сообщил, что в результате авиаударов российской авиации в провинции Алеппо в Сирии погибло 3 гражданских, еще девять получили ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Сирии в результате двухдневных боев погибли почти 40 человек. Вследствие наступления исламисты захватили город Дар-Таазза в районе Алеппо, который является вторым по населению на западе провинции, а также еще два других населенных пункта, которые находились под контролем сирийской оппозиции.

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