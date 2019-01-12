У Сомалі в результаті авіаудару США загинули 6 бойовиків

Фото: бойовики "Аль-Шабааб" (з відкритих джерел)

Внаслідок авіаудару ніхто з цивільних не постраждав

В околицях Джерова Санле (Сомалі) в результаті повітряного удару військові Сполучених Штатів Америки знешкодили 6 бойовиків ісламістського терористичного угрупування "Аль-Шабааб". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними американського військового командування "Африка", жоден цивільний в результаті повітряного удару не загинув та не постраждав.

"Цей авіаудар був проведений з метою зменшення вільного пересування терористичного угрупування "Аль-Шабааб" і збільшення тиску на терористичну мережу в цьому районі", - додали в американському відомстві.

Зазначається, що нещодавно сомалійські та американські військові активізували повітряні удари по бойовикам угрупування "Аль-Шабааб". Минулого місяця військові США повідомляли про знешкодження 62 бойовиків внаслідок шести повітряних ударів.

Нагадаємо, раніше директор агентства цивільної оборони "Білі каски" Омар Хадж Абу Убейде повідомив, що в результаті авіаударів російської авіації в провінції Алеппо в Сирії загинуло 3 цивільних, ще дев'ять отримали поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сирії в результаті дводенних боїв загинуло майже 40 осіб. Внаслідок наступу ісламісти захопили місто Дар-Таазза в районі Алеппо, який є другим за населенням на заході провінції, а також ще два інших населених пункти, які перебували під контролем сирійської опозиції.