В Сомали произошел масштабный теракт, число жертв приближается к 100

В столице Сомали Могадишо взорвался заминированный автомобиль, в результате теракта погибли десятки человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что теракт произошел в людном месте. По данным радиостанции Dalsan, жертвами взрыва стали 50 человек. В то же время член федерального парламента Абдуразак Мухаммед уточнил, что число погибших составляет более 90 человек. Также сообщается, что среди погибших 17 полицейских, 73 гражданских и четыре иностранца.

На данный момент ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, летом в Сомали в результате нападения вооруженных боевиков на отель Asaseey в городе Кисмайо погибли 26 человек. Нападение осуществили сторонники радикальной исламистской группировки "Харакат аш-Шабаб". Среди погибших были граждане Кении, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Танзании. Также сообщалось о гибели кандидата в президенты на предстоящих выборах.

Отметим, согласно последнему докладу ООН, число смертей, вызванных террористическими атаками, сократилось во всем мире.