До Сомалі прибуло ще одне судно з українською пшеницею

Судно прибуло у країну в рамках гуманітарної допомоги від України для Ефіопії та Сомалі, які знаходяться на межі голоду.

"Ми всі є свідками масового голоду на африканському континенті. На жаль, все більше країн не можуть дозволити достатньої кількості продовольства для забезпечення потреб власних народів. Ми впевнені, що ця партія українського зерна стане новим кроком для тривалої співпраці та боротьби з причинами нестачі продовольства", - сказав віце-премʼєр міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Балкер NEVA вийшов з порту Одеса 9 грудня. Повідомляється, що витрати на логістику вантажа взяли на себе уряди Фінляндії, Франції та Японії.

Додамо, що суть програми GrainFromUkraine полягає у прямих закупівлях українського зерна країнами-партнерами та передачі його країнам, які переживають гуманітарну кризу

Нагадаємо, за 150 днів роботи "зернового коридору" з одеських портів вийшло 605 кораблів.

Раніше Кабмін ухвалив рішення про збільшення обсягів гуманітарної допомоги державам Африки та Азії та змінив умови постачання.

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