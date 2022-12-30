ua ru
Пт, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До Сомалі прибуло ще одне судно з українською пшеницею

Новость на русском →
П'ятниця 30 грудня 2022 09:37
До Сомалі прибуло ще одне судно з українською пшеницею Фото: до Сомалі прибуло ще одне судно з українською пшеницею (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

До Сомалі прибуло третє судно з українською пшеницею в рамках програми GrainFromUkraine. На його борту 25 тисяч тонн продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури в Facebook.

Судно прибуло у країну в рамках гуманітарної допомоги від України для Ефіопії та Сомалі, які знаходяться на межі голоду.

"Ми всі є свідками масового голоду на африканському континенті. На жаль, все більше країн не можуть дозволити достатньої кількості продовольства для забезпечення потреб власних народів. Ми впевнені, що ця партія українського зерна стане новим кроком для тривалої співпраці та боротьби з причинами нестачі продовольства", - сказав віце-премʼєр міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Балкер NEVA вийшов з порту Одеса 9 грудня. Повідомляється, що витрати на логістику вантажа взяли на себе уряди Фінляндії, Франції та Японії.

Додамо, що суть програми GrainFromUkraine полягає у прямих закупівлях українського зерна країнами-партнерами та передачі його країнам, які переживають гуманітарну кризу

Нагадаємо, за 150 днів роботи "зернового коридору" з одеських портів вийшло 605 кораблів.

Раніше Кабмін ухвалив рішення про збільшення обсягів гуманітарної допомоги державам Африки та Азії та змінив умови постачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
продовольственный кризис МІУ
NEWS
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок