В Сомали прибыло еще одно судно с украинской пшеницей

В Сомали прибыло третье судно с украинской пшеницей в рамках программы GrainFromUkraine. На его борту 25 тысяч тонн продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры в Facebook .

Судно прибыло в страну в рамках гуманитарной помощи от Украины для Эфиопии и Сомали, которые находятся на грани голода.

"Мы все являемся свидетелями массового голода на африканском континенте. К сожалению, все больше стран не могут позволить достаточного количества продовольствия для обеспечения потребностей собственных народов. Мы уверены, что эта партия украинского зерна станет новым шагом для длительного сотрудничества и борьбы с причинами нехватки продовольствия", - сказал вице-премьер министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Балкер NEVA вышел из порта Одесса 9 декабря. Сообщается, что расходы по логистике груза взяли на себя правительства Финляндии, Франции и Японии.

Добавим, что суть программы GrainFromUkraine состоит в прямых закупках украинского зерна странами-партнерами и передаче его странам, которые переживают гуманитарный кризис.

Напомним, за 150 дней работы "зернового коридора" из одесских портов вышло 605 кораблей.

Ранее Кабмин принял решение об увеличении объемов гуманитарной помощи государствам Африки и Азии и изменил условия поставок.

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