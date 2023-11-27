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У Сомалі через повені загинуло майже 100 людей

Понеділок 27 листопада 2023 03:07
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У Сомалі через повені загинуло майже 100 людей Фото: через повені в Сомалі загинуло 96 людей (twitter.com/NdunguMartins)
Автор: Антон Малиновський

У Сомалі кількість загиблих через повені, що вирують з жовтня через зливи, загинуло 96 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SONNA.

Ппредставник Сомалійського агентства з ліквідації наслідків стихійних лих (SoDMA) Мохамуд Моалім Абдулле заявив, що від повеней постраждали понад 2,3 мільйона людей, а понад 900 тисяч осіб були вимушені залишити домівки.

Він також наголосив, що загинуло понад 4000 голів худоби, а також знищено 136 045 одиниць майна, включаючи будинки, автомобілі тощо.

Повені в світі

Повені у Сомалі розпочалась у жовтні через підвищення рівня води в річках Джуба і Шабель. Уряд Сомалі оголосив у штатах Джуббаленд та Хіршабелле надзвичайну ситуацію через велику кулькість постраждалих.

А у вересні масштабні повені сталися у Лівії, де вирував шторм "Даніель". Крім того, 12 вересня стало відомо про прорив дамби біля східного міста Дерна.

Тільки першого дня катастрофи повідомлялося про понад 2 тисячі загиблих і 5-6 тисяч зниклих безвісти. Через день місцева влада повідомляла про те, що загинули понад 5300 людей. Міністр охорони здоров'я Осман Абдулджаліл Він назвав ситуацію в регіоні катастрофічною. Пізніше кількість загиблих перевищила 11 тисяч осіб.

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