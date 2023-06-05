У Сомалі бойовики вбили 54 миротворців з Уганди

Атаки джихадистів на базу сталися у місті Сомалі Барааві.

"Ми виявили тіла п'ятдесяти чотирьох полеглих солдатів, у тому числі командира", - йдеться у публікації.

Мусевені зазначив, що бойовики "Аль-Шабаб" здійснили ще одну спробу нападу на Барааві, проте "наші сили завдали значного удару, змусивши їх втікти".

Дані втрати угандських миротворців є одними з найважчих відтоді, як проурядові сили ATMIS, які підтримує АС, почали наступ на угруповання "Аль-Шабаб" у серпні минулого року, пише France24.

Крім того, заява Мусевені стала рідкісним випадком визнання членами Африканського союзу великої кількості загиблих серед військових.

Напад "Аль-Шабаб" на базу у Сомалі

Бойовики "Аль-Шабаб" понад десять років продовжують заколот проти центрального уряду Сомалі. Ця організація взяла на себе відповідальність за напад 26 травня, заявивши, що внаслідок атаки на базу було вбито 137 солдатів.

Тут варто відзначити, що зазвичай ісламісти перебільшують заяви про перемоги в ході боїв у пропагандистських цілях, а уряди країн, що надають війська для сил АС, рідко підтверджують втрати.

Як повідомили агентству AFP місцеві жителі та військовий командир Сомалі, бойовики в'їхали на машині з вибухівкою на базу в Було-Марер, за 120 км на південний захід від столиці Могадішо, що призвело до перестрілки.

Минулого тижня президент Уганди також заявляв, що "деякі солдати не діяли так, як очікувалося, і запанікували", коли на них напали близько 800 терористів.

Це змусило відступити на найближчу базу, розташовану приблизно за 9 км, додав він.

Наразі Мусевені у Twitter повідомив, що помилку припустилися два командири: майор Олука та майор Оббо, які "наказали солдатам відступити".

"Вони були затримані та постануть перед військовим трибуналом", - наголосив президент Уганди.

Операції союзників у Сомалі проти "Аль-Шабаб"

ATMIS досі не повідомила, скільки людей загинуло під час боїв з "Аль-Шабаб", але розповіла, що відправила бойові вертольоти як підкріплення після рейду.

У США також заявили, що завдали авіаудару по базі через день після нападу.

В Африканському командуванні Штатів повідомили, що в результаті удару було знищено зброю та техніку, незаконно захоплену бойовиками "Аш-Шабааб", при цьому не уточнивши, коли та де саме це озброєння було вкрадено.