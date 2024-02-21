Сольський розповів, як просуваються переговори з Польщею щодо розблокування кордону

"Сьогодні була онлайн-зустріч (з польським колегою - ред.). Було сформульовано та підтверджено ще раз їхнє бачення, що вони б хотіли додаткових обмежень на ввезення агропродуктів з України. Це не секрет, це багато обговорювалось", - розповів Сольський.

Він додав, що на думку польського уряду, це допоможе у спілкуванні з фермерами, щоб цей протест на кордоні зменшився.

У Польщі пригрозили новими обмеженнями на імпорт з України

У польському уряді погрожують ввести нові обмеження на імпорт української агропродукції, якщо Київ не погодиться співпрацювати.

Раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак повідомляв, сьогодні, 21 лютого, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський та міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський проведуть переговори.

"М'яч на боці України", - сказав заступник польського міністра, додавши, що якщо це не вдасться домовитися, польський уряд запровадить подальші обмеження.

Колодзейчак вважає, що протести на кордоні з Україною "свідчить про масштаби невдоволення в польських селах, яке було спричинене поганою аграрною політикою протягом багатьох років".

Блокада кордону

Нагадаємо, вчора, 20 лютого, польські фермери посилили блокаду кордону з Україною. Зокрема, вони перекрили не лише траси, а й залізницю.

Також фермери вкотре влаштували провокації - цього разу вони висипали українське зерно з потягу.

Уряд Польщі анонсував переговори з протестувальниками 26 лютого, щоб виправити ситуацію.

Детальніше про блокаду українсько-польського кордону - у матеріалі РБК-Україна.