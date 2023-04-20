Сольський анонсував обговорення з Угорщиною зернового питання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського в ефірі телемарафону.

"В нас сьогодні зустріч буде в обід. Нам важливо в робочому порядку з угорським міністром поділитись певною інформацією як публічною, так і непублічною. Бажано б погодити певні наступні кроки для того, щоб далі максимально все працювало. Угорці підтвердили, що транзит їде. В принципі крім Польщі транзит ніхто й не забороняв. І ми сподіваємося, що про це сьогодні не буде обговорюватися, вчорашня розмова з угорською стороною це підтвердила", - розповів Сольський.

Нагадаємо, що Угорщина тимчасово ввела заборону на імпорт агропродукції з України.

При цьому вчора Будапешт розширив перелік забороненої для імпорту сільськогосподарської продукції з України. Так, країна ввела обмеження проти 25 продуктів та зернових.

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