Сольский анонсировал обсуждение с Венгрией зернового вопроса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского в эфире телемарафона.

"У нас сегодня встреча будет в обед. Нам важно в рабочем порядке с венгерским министром поделиться определенной информацией как публичной, так и непубличной. Желательно согласовать определенные следующие шаги для того, чтобы дальше максимально все работало. Венгры подтвердили, что транзит едет. В принципе кроме Польши транзит никто и не запрещал. И мы надеемся, что об этом сегодня не будет идти речь, вчерашний разговор с венгерской стороной это подтвердил", - рассказал Сольский.

Напомним, что Венгрия временно ввела запрет на импорт агропродукции из Украины.

При этом вчера Будапешт расширил список запрещенной для импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Так, страна ввела ограничения против 25 продуктов и зерновых.

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