В Солсбери проведут День Вооруженных сил Великобритании в 2019 году из-за отравления Скрипаля

Власть Британии хочет продемонстрировать, что город открыт для бизнеса

День Вооруженных сил Великобритании в 2019 году проведут в Солсбери для чествования города, который боролся с последствиями отравления нервно-паралитическим веществом бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, передает The Guardian.

"Ответ военных на атаку нервно-паралитическим веществом достойна награды. Проведя здесь День Вооруженных сил в следующем году, мы также отметим огромную устойчивость и дух Солсбери и продемонстрируем, что он открыт для бизнеса. Это замечательный город, с богатой военной историей, который является прекрасным местом для посещения", - подчеркнула глава британского правительства.

Также указано, что в городе состоятся международные спортивные соревнования "Игры Непокоренных - 2019".

Напомним, правительство Великобритании выкупит на деньги налогоплательщиков здание бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и дом полицейского, отравленных после использования нервно-паралитического вещества в Солсбери в марте.