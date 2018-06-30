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У Солсбері проведуть День Збройних сил Британії у 2019 році через отруєння Скрипаля

НовиниПолітика    30.06.2018 - 17:10
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Влада Британії хоче продемонструвати, що місто відкрите для бізнесу

День Збройних сил Великобританії у 2019 році проведуть у Солсбері для вшанування міста, яке боролося з наслідками отруєння нервово-паралітичною речовиною колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його доньки. Про це заявила прем’єр-міністр Британії Тереза Мей, передає The Guardian.

"Відповідь військових на атаку нервово-паралітичною речовиною гідна відзнаки. Провівши тут День Збройних сил наступного року, ми також відзначимо величезну стійкість та дух Солсбері і продемонструємо, що воно відкрите для бізнесу. Це чудове місто, багате на військову історію, є прекрасним місцем для відвідування", - наголосила голова британського уряду.

Також вказано, що у місті відбудуться міжнародні спортивні змагання "Ігри Нескорених - 2019".

Нагадаємо, уряд Великобританії викупить на гроші платників податків будинок колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та будинок поліцейського, отруєних після використання нервово-паралітичної речовини у Солсбері в березні.

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Теги публікації: Великобритания, Тереза Мэй  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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