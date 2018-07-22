У Солсбері шукали сліди "Новачка" у громадських туалетах

У Великій Британії обшукали туалети в парку, де гуляла пара, що отруїлася нервово-паралітичною речовиною

У Солсбері (Велика Британія) фахівці в костюмах хімзахисту 21 липня оцепляли громадські туалети в парку королеви Єлизавети для пошуку слідів нервово-паралітичної речовини "Новачок". Про це повідомила Sky News.

За інформацією видання, місце пошуку пов'язане з тим, що в кабінки могли заходити Чарлі Роулі і Дон Стерджес в день отруєння.

Брат постраждалого чоловіка Метью Роулі розповів, що саме в парку пара знайшла флакон, в якому, як вони вирішили, був парфум.

Стерджес побризкала рідину собі на зап'ястя і через деякий час обоє були знайдені в несвідомому стані.

Жінка померла, а Роулі напередодні був виписаний з лікарні.

Teams of specialist officers are continuing their forensic search for traces of #novichok at Queen Elizabeth Gardens in #Salisbury.



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На думку експертів, пара була отруєна речовиною "Новачок", що також фігурує в справі про отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Нагадаємо, джерело в британських розвідувальних службах повідомило, що отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері (Велика Британія) організувала група з шести осіб на чолі з жінкою з російської військової розвідки.