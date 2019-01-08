В Солсбери демонтируют дом Скрипалей

Фото: дом Скрипалей (police.uk)

Местная власть направила соседям письма с предупреждением о демонтаже дома

Дом бывшего шпиона российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери будет демонтирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным агентства, местная власть направила соседям письма с предупреждением о демонтаже дома. Работы по сносу дома могут продлиться около четырех месяцев. Отмечается, что первый месяц работ пойдет на герметизацию дома.

В местном департаменте здравоохранения сообщили, что все демонтированные элементы будут завернуты и закрыты. Также в ведомстве подчеркнули, что все работы будут выполнены с высоким уровнем безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что власти Британии установили все детали в деле о покушении на Скрипаля. Агентская сеть ГРУ, которая стояла за атакой в Солсбери, раскрыта и ликвидирована и в ближайшие годы угроза со стороны этой спецслужбы миновала. В частности, установлены детали заговора, в том числе и цепочка людей, которая стояла во главе этого покушения. При этом источники уверяют, что цепочка ведет к высшему руководству России.

Добавим, что издание Daily Mail писало, что РФ пытается создать в Британии новую шпионскую сеть после разоблачения подозреваемых в химической атаке в Солсбери.