ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Солсбері демонтують будинок Скрипалів

Новини » Суспільство    08.01.2019 - 12:04
У Солсбері демонтують будинок Скрипалів
Фото: будинок Скрипалів (police.uk)

Місцева влада направила сусідам листи з попередженням про демонтаж будинку

Будинок колишнього шпигуна російської розвідки Сергія Скрипаля в Солсбері буде демонтовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За даними агентства, місцева влада направила сусідам листи з попередженням про демонтаж будинку. Роботи по знесенню будинку можуть тривати близько чотирьох місяців. Зазначається, що перший місяць робіт піде на герметизацію будинку.

В місцевому департаменті охорони здоров'я повідомили, що всі демонтовані елементи будуть загорнуті і закриті. Також у відомстві підкреслили, що всі роботи будуть виконані з високим рівнем безпеки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Британії встановила всі деталі у справі про замах на Скрипаля. Агентська мережа ГРУ, яка стояла за атакою в Солсбері, розкрита і ліквідована і в найближчі роки загроза з боку цієї спецслужби минула. Зокрема, встановлено деталі змови, в тому числі і ланцюжок людей, який стояв на чолі цього замаху. При цьому джерела запевняють, що ланцюжок веде до вищого керівництва Росії.

Видання Daily Mail писало, що РФ намагається створити в Британії нову шпигунську мережу після викриття підозрюваних у хімічній атаці у Солсбері.

Влада Британії встановила всі деталі в "справі Скрипалів", - Telegraph Росія розгортає нову шпигунську мережу в Британії, - Daily Mail
Новини України ВеликобританияСергій Скрипаль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся