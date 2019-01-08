У Солсбері демонтують будинок Скрипалів

Фото: будинок Скрипалів (police.uk)

Місцева влада направила сусідам листи з попередженням про демонтаж будинку

Будинок колишнього шпигуна російської розвідки Сергія Скрипаля в Солсбері буде демонтовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За даними агентства, місцева влада направила сусідам листи з попередженням про демонтаж будинку. Роботи по знесенню будинку можуть тривати близько чотирьох місяців. Зазначається, що перший місяць робіт піде на герметизацію будинку.

В місцевому департаменті охорони здоров'я повідомили, що всі демонтовані елементи будуть загорнуті і закриті. Також у відомстві підкреслили, що всі роботи будуть виконані з високим рівнем безпеки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Британії встановила всі деталі у справі про замах на Скрипаля. Агентська мережа ГРУ, яка стояла за атакою в Солсбері, розкрита і ліквідована і в найближчі роки загроза з боку цієї спецслужби минула. Зокрема, встановлено деталі змови, в тому числі і ланцюжок людей, який стояв на чолі цього замаху. При цьому джерела запевняють, що ланцюжок веде до вищого керівництва Росії.

Видання Daily Mail писало, що РФ намагається створити в Британії нову шпигунську мережу після викриття підозрюваних у хімічній атаці у Солсбері.