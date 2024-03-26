UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Солом'янському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети (фото)

Фото: у Солом'янському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети (t.me/gunpKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка впала у приватному секторі Солом’янського району під час атаки РФ вчора, 25 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.

Вчора, під час ворожої атаки на Київ  уламки ракет впали на території Печерського, Солом’янського та Дарницького районів столиці. 

Так, під час обстеження території у Солом’янському районі поліцейські-вибухотехніки неподалік приватних будинків виявили уламок бойової частини речовини з детонаторами, вагою понад 20 кг.

Правоохоронці від’єднали детонатори від залишку бойової частини та вилучили їх для подальшого знищення в умовах полігону.

Поліція Києва закликає громадян бути обачними та при виявленні невідомий предметів, в жодному разі не проводити будь-які маніпуляції з ними, оскільки вони можуть бути вибухонебезпечними та токсичними.

 

Фото: у Солом'янському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети (t.me/gunpKyiv)

Ракетний удар по Києву 25 березня

Вранці 25 березня в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.

Уламки ракет впали в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі. Спочатку було відомо про двох постраждалих. Потім кількість поранених почала зростати. У п'яти з 10 постраждалих зафіксували гостру реакцію на стрес.

Додамо, що РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами, які запустила з території тимчасово окупованого Криму. Їх вдалося збити. Цей удар РФ став третім по столиці за останні п'ять днів. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніКиївРакетиРакетна атака