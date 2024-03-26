У Солом'янському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети (фото)

У Києві вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка впала у приватному секторі Солом’янського району під час атаки РФ вчора, 25 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.
Вчора, під час ворожої атаки на Київ уламки ракет впали на території Печерського, Солом’янського та Дарницького районів столиці.
Так, під час обстеження території у Солом’янському районі поліцейські-вибухотехніки неподалік приватних будинків виявили уламок бойової частини речовини з детонаторами, вагою понад 20 кг.
Правоохоронці від’єднали детонатори від залишку бойової частини та вилучили їх для подальшого знищення в умовах полігону.
Поліція Києва закликає громадян бути обачними та при виявленні невідомий предметів, в жодному разі не проводити будь-які маніпуляції з ними, оскільки вони можуть бути вибухонебезпечними та токсичними.
Фото: у Солом'янському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети (t.me/gunpKyiv)
Вранці 25 березня в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.
Уламки ракет впали в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі. Спочатку було відомо про двох постраждалих. Потім кількість поранених почала зростати. У п'яти з 10 постраждалих зафіксували гостру реакцію на стрес.
Додамо, що РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами, які запустила з території тимчасово окупованого Криму. Їх вдалося збити. Цей удар РФ став третім по столиці за останні п'ять днів. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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